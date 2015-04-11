Перенаправление при заходе с одного ip третий раз

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Закрыт4 заявки106 просмотров

Нужно сделать так, чтобы любой человек при заходе на мой сайт третий раз с одного и того же ip перенаправлялся на определенный сайт. Т.е. доступной инструкцией объяснить как, куда и что прописать на моем сайте

10 лет назад
arturpr00
Артур 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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