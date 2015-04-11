Необходимо разработать программную часть программно-аппаратного комплекса "Электронная очередь": 1)Серверную часть (ВЭБ-сервис+вся логика проекта) 2)Клиентскую часть (ВЭБ-интерфейс+функционал) 3)Клиентскую часть для мобильных устройств (Андроид, IOS) 4)Сервисную часть (ВЭБ-интерфейс+функционал) ...
Верстка + программирование калькулятора для расчета стоимости
Необходимо сверстать web-калькулятор + настроить связку с банком (по оплате) и компанией (по формированию билета), с последующей отправкой купленного электронного билета по мылу и смс.
Требования.
Верстка – HTML5/CSS3.
Программирование – PHP.
Скрипты – минимум (js) или же вовсе без них.
Дизайн – все как на картинках (макетах).
Безопасность – должны быть учтены и реализованы принципы и методы защиты калькулятора от подмены информации. Исключить возможность подменять цифры и тексты на странице на протяжении всего процесса покупки.
Дизайн и макеты калькулятора, страницы подтверждения данных, вид электронного билета даны в макетах в тех задании.
Общая информация.
Калькулятор будет размещен на сайте и служит для пользователя:
- выбором тарифа
- расчетом итоговой стоимости
- оплатой покупки
- доставкой билета по эл.почте + смс + распечатка на сайте.
Итоговая стоимость и необходимые данные со страницы с калькулятором будут передаваться на страницу подтверждения заказа, далее на web-шлюз банка + формирование билета + отправка билета по почте и по смс.
Вопросы:
- в какую стоимость оцениваете исполнение?
- какую схему оплаты практикуете?
- когда сможете приступить к работе?
- в какие сроки выполните?
- какую гарантию можете дать на выполненную работу?
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