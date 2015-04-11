Верстка + программирование калькулятора для расчета стоимости

Необходимо сверстать web-калькулятор + настроить связку с банком (по оплате) и компанией (по формированию билета), с последующей отправкой купленного электронного билета по мылу и смс.

Требования.

Верстка – HTML5/CSS3.

Программирование – PHP.

Скрипты – минимум (js) или же вовсе без них.

Дизайн – все как на картинках (макетах).

Безопасность – должны быть учтены и реализованы принципы и методы защиты калькулятора от подмены информации. Исключить возможность подменять цифры и тексты на странице на протяжении всего процесса покупки.

Дизайн и макеты калькулятора, страницы подтверждения данных, вид электронного билета даны в макетах в тех задании.

Общая информация.

Калькулятор будет размещен на сайте и служит для пользователя:

- выбором тарифа

- расчетом итоговой стоимости

- оплатой покупки

- доставкой билета по эл.почте + смс + распечатка на сайте.

Итоговая стоимость и необходимые данные со страницы с калькулятором будут передаваться на страницу подтверждения заказа, далее на web-шлюз банка + формирование билета + отправка билета по почте и по смс.

Вопросы:

- в какую стоимость оцениваете исполнение?

- какую схему оплаты практикуете?

- когда сможете приступить к работе?

- в какие сроки выполните?

- какую гарантию можете дать на выполненную работу?