Сделать адаптацию шаблона wordpress под мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка73 просмотра

Необходимо сделать адаптацию шаблона wordpress под https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Инструкция к выполнению habrahabr.ru/post/119127/

Сайт для которого нужно сделать: www.jagodicy.ru

Сайт на котором уже реализовано: lovely-ledy.ru (sidebar – пропадает при уменьшении размера окна браузера)

WordPress
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров