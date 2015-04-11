Доработать модуль opencart

1. Имеется сайт на opencart.

2. Имеются категории товаров(прилагаю)

3. Имеется сайт донор с выгрузкой товаров в yml my-shop.ru/my/helper_89

4. Имеется модуль для opencart для импорта товаров в yml формате https://opencartforum.com/topic/24463-импорт-из-yml/

Требуется доработать модуль(4) для обновления товаров сайта(1) по категориям(2) с сайта донора(3)

Товаров много нужно сделать чтобы модуль работал по шагам(не прерывался из-за тайм-лимита)

Без предоплаты, (проверяю – оплачиваю – вы мне модуль)