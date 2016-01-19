Требуется доработка сайта. Создание выджетов и выпадающего меню. Один из сайтов http://www.medprok.ru/ . Всего 6 сайтов. Сложность работы не высокая. Всем заинтересованным вебмастерам подробности задания вышлю в ответ на ваш запрос. Возможно предоплата пользователям с ...
Настройка модуля simplecsv на джумлу 1.5
1) установить и настроить на импорт модуль simplecsv на джумлу 1.5 с компонентом virtuemart
2) удалить все копирайты и английские комментарии в simplecsv (возможно с заменой), вес модуля всего 16 КБ))
3) с помощью cron-планировщика сделать так, что бы модуль пять раз в день обращался к cvs-файлу и обновлял каталог в джумле (сайт будет лежать на денвере, а модуль должен обращаться к эксель-файлу на компьютере)
ВАЖНО!!! Стоит понимать, что модуль не будет использоваться в коммерции, мне необходимо сделать имитацию обращения модуля к каталогу товаров в эксель формате, если в реальности (не на денвере) он работать не будет, то я не сильно расстроюсь)))
Так же для исполнителя будут еще два похожих задания, условия которых обсудим после выбора исполнителя
Рассмотрим разные способы оплаты)
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $15Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Необходимо интегрировать api wapstart в шаблон страницы, чтобы начался тестовый показ рекламной информации. wapstart.ru/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Требуется реализовать вывод двух форм обратной связи в зависимости от региона (определение по IP) по следующему алгоритму: 1) Проверяем регион посетителя. 2) Если регион соответствует одному из ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, друзья! У меня есть плеер, точнее скрипт, который выводит видеоматериалы с различных видеохостингов по сериям. При обновлении сериала (при выходе новой серии) приходится вручную прописывать строчку с серией. Так ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо поставить лайт бокс на страницу фотогалереи, сайт на системе управленя Host CMSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужен опытный специалист, который хорошо разбирается в друпале. Необходимо внести доработки на работающий сайт. Все изменения сначала вносятся на тестовом - потом переносим на главный. Что необходимо сделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Ищу специалиста для создания контактной формы на сайт и установки ее на сайт с подключением email для отправки сообщений. Сделана верстка, необходимо подружить с OpenCart и сделать окно для ввода даты. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта. На вход задается только URL. Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165 Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужна маленькая правка в JS. Думаю, что займет 5-10 минутВеб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад