Настройка модуля simplecsv на джумлу 1.5

1) установить и настроить на импорт модуль simplecsv на джумлу 1.5 с компонентом virtuemart

2) удалить все копирайты и английские комментарии в simplecsv (возможно с заменой), вес модуля всего 16 КБ))

3) с помощью cron-планировщика сделать так, что бы модуль пять раз в день обращался к cvs-файлу и обновлял каталог в джумле (сайт будет лежать на денвере, а модуль должен обращаться к эксель-файлу на компьютере)

ВАЖНО!!! Стоит понимать, что модуль не будет использоваться в коммерции, мне необходимо сделать имитацию обращения модуля к каталогу товаров в эксель формате, если в реальности (не на денвере) он работать не будет, то я не сильно расстроюсь)))

Так же для исполнителя будут еще два похожих задания, условия которых обсудим после выбора исполнителя

Рассмотрим разные способы оплаты)