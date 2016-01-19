Настройка модуля simplecsv на джумлу 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки114 просмотров

1) установить и настроить на импорт модуль simplecsv на джумлу 1.5 с компонентом virtuemart

2) удалить все копирайты и английские комментарии в simplecsv (возможно с заменой), вес модуля всего 16 КБ))

3) с помощью cron-планировщика сделать так, что бы модуль пять раз в день обращался к cvs-файлу и обновлял каталог в джумле (сайт будет лежать на денвере, а модуль должен обращаться к эксель-файлу на компьютере)

ВАЖНО!!! Стоит понимать, что модуль не будет использоваться в коммерции, мне необходимо сделать имитацию обращения модуля к каталогу товаров в эксель формате, если в реальности (не на денвере) он работать не будет, то я не сильно расстроюсь)))

Так же для исполнителя будут еще два похожих задания, условия которых обсудим после выбора исполнителя

Рассмотрим разные способы оплаты)

Joomla
10 лет назад
alex-fighter
Александр 
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
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AmarenoCom
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад