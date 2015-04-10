Необходимо поставить лайт бокс на страницу фотогалереи, сайт на системе управленя Host CMS
Видеоплеер. Запрос серий с .txt файла.
Здравствуйте, друзья!
У меня есть плеер, точнее скрипт, который выводит видеоматериалы с различных видеохостингов по сериям.
При обновлении сериала (при выходе новой серии) приходится вручную прописывать строчку с серией.
Так вот, мне нужно, чтобы серии (ссылки на видеоматериалы) брало с .txt файла, в которой я также вручную буду прописывать ссылки.
Работаю на uCoz, php, хоть и не полноценный, вроде, есть. Может поможет.
Прикрепляю код своего скрипта, через который вывожу серии.
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