Видеоплеер. Запрос серий с .txt файла.

Здравствуйте, друзья!

У меня есть плеер, точнее скрипт, который выводит видеоматериалы с различных видеохостингов по сериям.

При обновлении сериала (при выходе новой серии) приходится вручную прописывать строчку с серией.

Так вот, мне нужно, чтобы серии (ссылки на видеоматериалы) брало с .txt файла, в которой я также вручную буду прописывать ссылки.

Работаю на uCoz, php, хоть и не полноценный, вроде, есть. Может поможет.

Прикрепляю код своего скрипта, через который вывожу серии.