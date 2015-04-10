Видеоплеер. Запрос серий с .txt файла.

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Здравствуйте, друзья!

У меня есть плеер, точнее скрипт, который выводит видеоматериалы с различных видеохостингов по сериям.

При обновлении сериала (при выходе новой серии) приходится вручную прописывать строчку с серией.

Так вот, мне нужно, чтобы серии (ссылки на видеоматериалы) брало с .txt файла, в которой я также вручную буду прописывать ссылки.

Работаю на uCoz, php, хоть и не полноценный, вроде, есть. Может поможет.

Прикрепляю код своего скрипта, через который вывожу серии.

PHP
10 лет назад
zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

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