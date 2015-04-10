Автоматизированный SEO-отчет

Добрый день.

Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта.

На вход задается только URL.

Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS (самописная) — это упрощает работу.

Вот примерный список требований к отчету:

- Проверка правильности введенного формата телефона

- Присутствие меню на сайте

- Использование тегов , (нет ли злоупотребления)

- Скорость загрузки и вес страницы

- Склейка УРЛ поисковиками

- Индексация Яндекс/Google

- Находится ли сайт под фильтрами (список фильтров будет совместно определяться)

- Дублирующийся контент

- Уникальность контента

- Переоптимизация

- Мета-теги (правильность заполнения, сам факт заполнения)

- Наличие сайта в каталогах

- Внешние ссылки

- Перелинковка.

Конечное ТЗ будет составляться уже совместно.

Важно: есть конкретный пример отчета, вышлю по запросу.

БОЛЬШОЙ ПЛЮС — если уже есть заготовки для такого робота или хотя бы опыт подобной работы. Задача явно не уникальная, кто-нибудь уже должен был делать.

ВАЖНО — нас интересует разработка с SEO-экспертизой, но не просто разработка.

Указывайте в заявке опыт подобной работы и ориентировочную стоимость и скайп.