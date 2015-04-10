Есть вот такой скрипт http://ymapsapi.ya.ru/replies.xml?item_no=1165 Позволяет рассчитать и показать маршрут из точки А в точку Б разделив его на две части - до МКАД и после МКАД, необходимо его несколько адаптировать таким образом: ...
Автоматизированный SEO-отчет
Добрый день.
Есть задача написать систему, формирующую автоматизированный SEO-аудит сайта.
На вход задается только URL.
Важный момент: все сайты, вносящиеся в систему созданы в рамках одной CMS (самописная) — это упрощает работу.
Вот примерный список требований к отчету:
- Проверка правильности введенного формата телефона
- Присутствие меню на сайте
- Использование тегов , (нет ли злоупотребления)
- Скорость загрузки и вес страницы
- Склейка УРЛ поисковиками
- Индексация Яндекс/Google
- Находится ли сайт под фильтрами (список фильтров будет совместно определяться)
- Дублирующийся контент
- Уникальность контента
- Переоптимизация
- Мета-теги (правильность заполнения, сам факт заполнения)
- Наличие сайта в каталогах
- Внешние ссылки
- Перелинковка.
Конечное ТЗ будет составляться уже совместно.
Важно: есть конкретный пример отчета, вышлю по запросу.
БОЛЬШОЙ ПЛЮС — если уже есть заготовки для такого робота или хотя бы опыт подобной работы. Задача явно не уникальная, кто-нибудь уже должен был делать.
ВАЖНО — нас интересует разработка с SEO-экспертизой, но не просто разработка.
Указывайте в заявке опыт подобной работы и ориентировочную стоимость и скайп.
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