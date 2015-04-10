Онлайн Кинотеатр

Требуется создать сайт, Интернет-Кинотеатр. (Профи.)

Официальный контент.

Максимально обеспечить защиту от несанкционированной скачки видео. (DRM)

Также требуется сделать видео-плеер собственной сборки, дабы обеспечить безопасность потока данных с сервера.

P.S: Максимально усложнить перехват видео потока. Чтобы стандартными плагинами, Хрома, Фаерфокса нельзя было скачать видео.

движок, на ваше усмотрение! главное обеспечить доступ конечному пользователю(админу), чтобы он мог писать статьи, размещать рекламу, загружать видео соответственно, как вариант сделать возможность вставлять рекламу в видео(не обязательно).

Также личный кабинет для пользователя(подписка, система оплаты через определенный агрегатор).

Все подробности будут в ТЗ.