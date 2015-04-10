Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное кол-во ...
Drupal 7 найти брешь в безопастности сайта
сайт matrascom.ru/
найти файлы содержащие вредоносный код
провести анализ и устранить уязвимость
что уже пробовал:
Менял все пароли и от всего
Все модули последней версии
Проверял ai-bolit
на время помогло, но потом все с начала
Заявки фрилансеров
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