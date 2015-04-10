Drupal 7 найти брешь в безопастности сайта

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Закрыт6 заявок98 просмотров

сайт matrascom.ru/

найти файлы содержащие вредоносный код

провести анализ и устранить уязвимость

что уже пробовал:

Менял все пароли и от всего

Все модули последней версии

Проверял ai-bolit

на время помогло, но потом все с начала

Drupal
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров