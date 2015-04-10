Необходимо доделать скрипт.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки135 просмотров

Вобщем следует доделать скрипт на респонсив стиль. И еще внести один маленький фикс.

10 лет назад
yaroslav25
Бабяк 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Ярослав кидала, за выполненную работу не произвел оплату, взял номер счета и исчез. Я нашел его Вконтакте, там он мне обещал оплатить в течении дня, а потом заблокировал доступ к его странице. Скрины переписок все есть, все его контактные данные тоже. Не связываетесь с ним, он МОШЕННИК!

Заявки фрилансеров

romanchernyshov
Роман 
42 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад