Необходимо доделать скрипт.

Ярослав кидала, за выполненную работу не произвел оплату, взял номер счета и исчез. Я нашел его Вконтакте, там он мне обещал оплатить в течении дня, а потом заблокировал доступ к его странице. Скрины переписок все есть, все его контактные данные тоже. Не связываетесь с ним, он МОШЕННИК!