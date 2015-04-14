Правки в Opencart

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Завершен3 заявки119 просмотров

ТЗ в приложении.

Для опытного пользователя дело получаса.

С меня оплата + отзыв.

Цены принимаю адекватные

Спасибо

Opencart
10 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Спасибо
Отлично поработали. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

keener84
Олег 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад