Программист на удаленную работу

Обязательные компетенции

YII Framework либо Symfony 2

MySQL/MongoDB

Git

Linux - основные навыки

HTML/CSS - базовые знания верстки

Будет преимуществом:

Angular 1.3

TDD - Test Driven Development

ElasticSearch

Наличие опыта работы с bootstrap

Требуется работать над frontend и backend частью. Со стороны frontend необходимо делать верстку и вести разработку клиентской части с применением AngularJS.

Со стороны сервера, необходимо вести разработку API для обмена данными между клиентом и сервером. (Стоит уточнить, что текущая база данных MySQL, но мы работаем над переходом на MongoDB, в связи с этим знание обеих баз данных необходимо.)

Уровень вознаграждения: от 30 до 60 тыс. руб./мес.