PHPFOX: Разработать шаблон, оптимизировать и настроить

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок61 просмотр

Имеется рабочий сайт с финансовой тематикой. Хотим к нему паралельно подключить социальную сеть на базе PHPFOX. Необходимо разработать шаблон одинаковий с текущим сайтом, а так же настроить, оптимизировать PHPFOX.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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