Продублировать фотогаллерею. Сайт на python

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки70 просмотров

Сайт написан на питоне.

На главной странице сайта реализована Фотогаллерея. Ее необходимо продублировать на внутренних страницах сайта для ширины экрана в 768, 480, 320 пикселей.

Жду предложений. Сроки, стоимость.

Python
10 лет назад
mb2015
Мария 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров