Помощь по modx

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Закрыт1 заявка101 просмотр

Доброго времени суток , нужен человек который чисто за символическую плату поможет , разобраться в с плагином MIGX

А именно выводом фотограффий (multytv) , сам только начал изучать модкс поэтому такие глупые вопросы

PS: Делов 10 минут , думаю пару баксов никому лишние не бывают ))))

MODX
10 лет назад
Cobr3n
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров