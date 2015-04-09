Помощь по modx

Доброго времени суток , нужен человек который чисто за символическую плату поможет , разобраться в с плагином MIGX

А именно выводом фотограффий (multytv) , сам только начал изучать модкс поэтому такие глупые вопросы

PS: Делов 10 минут , думаю пару баксов никому лишние не бывают ))))