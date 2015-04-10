Необходимо адаптировать уже существующий сайт для мобильных устройств (на MODx). Вопрос возник в связи с изменением алгоритмов Google. Проект необходим "под ключ": создать версию, "привинтить" к "движку" и запустить. Подробности - по e-mail. ...
Простой скрипт псевдоанализа
Здравствуйте! Мне нужно написать скрипт анализа сайта.
На сайте есть окно для ввода домена, туда пользователь вводит имя своего домена и после нажатия на кнопку начинается как бы анализ (идёт процесс анализа, загрузки) после которого выводится определенный текст. Пример скину, нужна примерная стоимость, или если согласны на мою. Срочно!
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