Простой скрипт псевдоанализа

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок165 просмотров

Здравствуйте! Мне нужно написать скрипт анализа сайта.

На сайте есть окно для ввода домена, туда пользователь вводит имя своего домена и после нажатия на кнопку начинается как бы анализ (идёт процесс анализа, загрузки) после которого выводится определенный текст. Пример скину, нужна примерная стоимость, или если согласны на мою. Срочно!

10 лет назад
vector7713
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$18
1 день
Евгений показал себя с наилучшей стороны, выполнил все мои пожелания быстро и без лишних вопросов, что мне очень понравилось. Рекомендую!
Роман отлично поставил задачу, быстро отвечал на вопросы и сразу оплатил. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

zhmenia
Царик 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад