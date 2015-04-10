Простой скрипт псевдоанализа

Здравствуйте! Мне нужно написать скрипт анализа сайта.

На сайте есть окно для ввода домена, туда пользователь вводит имя своего домена и после нажатия на кнопку начинается как бы анализ (идёт процесс анализа, загрузки) после которого выводится определенный текст. Пример скину, нужна примерная стоимость, или если согласны на мою. Срочно!