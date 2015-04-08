Необходим парсер сайта http://www.cheapcycleparts.com, с возможностью запуска обновления данных, там как сайт оригинал дополняется свежими категориями и годами техники сайт должен будет иметь простейшую корзину в которую пользователь будет класть товары и при заказе ...
Адаптация сайта для мобильных устройств
Необходимо адаптировать уже существующий сайт для мобильных устройств (на MODx). Вопрос возник в связи с изменением алгоритмов Google. Проект необходим "под ключ": создать версию, "привинтить" к "движку" и запустить.
Подробности - по e-mail.
В комментариях указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки и ссылки на портфолио.
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