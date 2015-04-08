Адаптация сайта для мобильных устройств

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Необходимо адаптировать уже существующий сайт для мобильных устройств (на MODx). Вопрос возник в связи с изменением алгоритмов Google. Проект необходим "под ключ": создать версию, "привинтить" к "движку" и запустить.

Подробности - по e-mail.

В комментариях указывайте, пожалуйста, стоимость, сроки и ссылки на портфолио.

MODX
10 лет назад
Torgsoft_ua
Анастасия 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров