Адаптация сайта для мобильных устройств

Необходимо адаптировать уже существующий сайт для мобильных устройств (на MODx). Вопрос возник в связи с изменением алгоритмов Google. Проект необходим "под ключ": создать версию, "привинтить" к "движку" и запустить.

Подробности - по e-mail.

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