Необходимые навыки: PHP 5 (OOP) 2–3 года опыта PostgreSQL (умение настроить репликацию, тригеры, функции, индексы), MongoDB, Знание Redis, Sphinx search, HTML (Smarty), CSS, jQuery, AJAX Git (GitLab), ...
Создать тест в HTML
создать тест на 25 вопросов в HTML с выводом результатов тестирования в документ Word
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