Создать тест в HTML

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок215 просмотров

создать тест на 25 вопросов в HTML с выводом результатов тестирования в документ Word

HTML
10 лет назад
manaenko
Виктор 
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$28
1 день
работа выполнена отлично и в сроки
Спасибо за интересный проект! Все прошло отлично)

Заявки фрилансеров

serejatoje
Сергей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад