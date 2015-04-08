Вывод отзывов из ЯндексМаркета на сайте через JSON

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Закрытнет заявок70 просмотров

Необходимо настроить вывод отзывов о магазине из Яндекс.Маркета на сайте (cms insales) через JSON

https://tech.yandex.ru/market/content/doc/dg/reference/shop-id-opinion-docpage/

10 лет назад
antiri426
Ирина 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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