Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые: http://google.com http://google.com/pic.jpg title Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php ...
Аналог сервиса
интересует стоимость и сроки разработки проекта.
Желательно использовать Bitrix или Yii.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый вечер нужны правки по WP - удалить не нужные теги - сократить заголовок новости - еще мелких несколькоВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется скрипт по типу ретаргетинга. Нужно получать ссылки на страницы вконакте всех пользователей кто зашел на сайт сайт. (если понимаете о чем я) Далее подтягивать Имя телефон и прочие ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
необходим скрипт который будет генерировать случайные email и проверять их на существование в mail.ru yandex.ru gmail.comЗакрыт10 лет назад
В общем нужен адаптивный контейнер для кнопок лайк и поделиться в фб как на этом сайте http://distractify.com/pinar/bumper-dog/ (можно без счетчика к кнопке поделиться) Цену предлагайтеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для кредитного проекта нужно внести некоторые правки. сайт kreddis.ru Что нужно добавить: Реализовать выгрузку заявок по апи в leads.su пример кода на php http://webmaster.leads.su/offers/default/getSimple?offerId=483&platformId=1084762 документация по апи http://webmaster.leads.su/tools/api/leads ...Закрыт10 лет назад
Требуется создать мультиязычный модуль тестирования/опросник (всего 6 языков, у каждого вопроса и ответов есть перевод) для yii2 framework Более детальный сценарий работы модуля в аттачВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать срочно небольшую форму для сайта на вордпрессе.Пример скину ссылкой. Сроки и цена?Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разроботать интерактивную карту (на подобии jakdojade.pl) для WP со следующими опциями: - формирования маршрута на основе даних введених пользователем. (Возможность выбора транспорта, времени отправления/прибытия; в описании маршрута: количество остановок/км). Информацию витягивать с гугл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравтсвуйте! нужно выкачать сайт на html сохранив изображение, css и структуру урлов. также есть список урлов - возможно вашему парсеру будет проще ходить по моему списку а не по всем ссылкам ...Закрыт10 лет назад