Требуется скрипт по типу ретаргетинга.

Нужно получать ссылки на страницы вконакте всех пользователей кто зашел на сайт сайт. (если понимаете о чем я)

Далее подтягивать Имя телефон и прочие контакты из профиля и все это сводить в эксель.

Просьба не писать про то, что это не возможно. Это возможно.

Цена и сроки. Вопросы в личку.