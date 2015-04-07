Есть несколько файлов в которых содержится информация в таком виде, разделители можно сделать любые: http://google.com http://google.com/pic.jpg title Нужно выбрать случайный файл, из этого файла выбрать 20 случайных строк без повторов. Далее есть php ...
Скрипт
Требуется скрипт по типу ретаргетинга.
Нужно получать ссылки на страницы вконакте всех пользователей кто зашел на сайт сайт. (если понимаете о чем я)
Далее подтягивать Имя телефон и прочие контакты из профиля и все это сводить в эксель.
Просьба не писать про то, что это не возможно. Это возможно.
Цена и сроки. Вопросы в личку.
Заявки фрилансеров
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