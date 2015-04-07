Скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Требуется скрипт по типу ретаргетинга.

Нужно получать ссылки на страницы вконакте всех пользователей кто зашел на сайт сайт. (если понимаете о чем я)

Далее подтягивать Имя телефон и прочие контакты из профиля и все это сводить в эксель.

Просьба не писать про то, что это не возможно. Это возможно.

Цена и сроки. Вопросы в личку.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров