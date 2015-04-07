Для кредитного проекта нужно внести некоторые правки. сайт kreddis.ru Что нужно добавить: Реализовать выгрузку заявок по апи в leads.su пример кода на php http://webmaster.leads.su/offers/default/getSimple?offerId=483&platformId=1084762 документация по апи http://webmaster.leads.su/tools/api/leads ...
Контейнер для кнопки like и share facebook
В общем нужен адаптивный контейнер для кнопок лайк и поделиться в фб как на этом сайте
http://distractify.com/pinar/bumper-dog/
(можно без счетчика к кнопке поделиться)
Цену предлагайте
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