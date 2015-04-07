Есть сайт на drupal. Сделан прием платежей через робокассу. Необходимо сделать чтобы к платежам прибавлялась комиссия. Т.е. нужно чтобы сумма которую вводит пользователь отправлялась в робокассу увеличенная на определенный процент. Стоимость и сроки?
Php разработчик на удаленку
Для работы над сайтом нужен программист для постоянного сотрудничества. Обязанности: устранение текущих недочетов, внедрение нового функционала, оптимизация текущего кода. Для начала на полставки, но с прицелом на постоянку. Работа удаленная. Все официально, с оплатой всех налогов и отчислений государству. Чтобы подать заявку, просто отправьте пример кода одной из ваших работ. Это покажет уровень ваших знаний и опытности лучше всяких резюме. Подсказка: код должен быть читаем и понятен не только вам. Пол, возраст, ваши физические данные значения не имеют. Указывайте свой порядок цен (в час/неделя/месяц). Рассматриваю все заявки, даже от начинающих.
Заявки фрилансеров
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