Php разработчик на удаленку

Для работы над сайтом нужен программист для постоянного сотрудничества. Обязанности: устранение текущих недочетов, внедрение нового функционала, оптимизация текущего кода. Для начала на полставки, но с прицелом на постоянку. Работа удаленная. Все официально, с оплатой всех налогов и отчислений государству. Чтобы подать заявку, просто отправьте пример кода одной из ваших работ. Это покажет уровень ваших знаний и опытности лучше всяких резюме. Подсказка: код должен быть читаем и понятен не только вам. Пол, возраст, ваши физические данные значения не имеют. Указывайте свой порядок цен (в час/неделя/месяц). Рассматриваю все заявки, даже от начинающих.