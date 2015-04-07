Нужен модуль для Joomla 3

Функционал похож на викторину, но с рядом уточнений:

На странице, где публикуется контент (текст, картинки и аудио), надо отдельно написать вопрос, на который будет отвечать пользователь. Если ответ неправильный, пользователь получает сообщение об этом и может вновь попытаться ответить. Если пользователь в затруднении, то на этой же странице есть три подсказки, по нажатию на которые он получает текстовые сообщения, упрощающие задачу. Если пользователь вводит верный ответ, то появляется кнопка, ведущая на другую страницу, где содержится новый контент и новый вопрос.

Важно упомянуть, что ответы не бинарны, хочется иметь возможность на вопрос (пример) "кто разбил золотое яйцо?", дать пользователю возможность ответить и "мышь", и "мышка". То есть, необходимо иметь возможность заранее задавать неограниченное количество допустимых корректных ответов на вопрос.

И последняя фича. За использование подсказок, пользователь получает штрафные баллы. По окончании викторины на отдельной финальной странице он видит сколько штрафных баллов он набрал и особую картинку, зависящую от набранного количества. Условно: набрал 10 баллов - показываем картинку №1, набрал 30 - картинку №2. Это тоже надо уметь редактировать.

Срок. 3-5 дней. Цену будем обсуждать. Если сработаемся, будут ещё заказы.