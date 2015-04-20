Программист PHP

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Завершен10 заявок227 просмотров

Ищу толкового программиста на PHP для небольших правок на сайте с самописной админкой. Функционал в принципе весь рабочий над проверить фронт офис и поправить где надо

Все детали в личке. Пишите если только можете сразу приступить к проекту и оперативно его закончить.

PHP
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$100
3 дня
Тарас быстро разобрался в проекте, несмотря на запутанность кода (после двух предыдущих исполнителей), оперативно вносит все правки, был регулярно на связи, рекомендую и надеюсь еще дальше поработать еще вместе
Точно понятно что требуется по ТЗ. Оперативно общаемся. Постоянная связь с заказчиком. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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