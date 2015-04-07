Поправить корзину

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Добавить несколько пунктов в меню оформлении покупки.

Движок mODX

Сайт: http://systemprofi.ru/

Задание:

Как только мы положили товар в корзину, далее переходим к следующему окну «Оформление покупки» и в меню должно присутствовать кнопки: «Физическое лицо» или «Юридическое лицо» (см. фото2) убрать кнопку «Отправить». При выборе меню «физическое лицо» мы переходим к следующему окну в этот же раздел «Оформление покупки» которое предлагает выбор «Способ доставки» и «Способ оплаты», можно сделать кнопки по стилю схожи с кнопками «Физическое лицо» и «Юридическое лицо», но интерфейс оставить прежним с развёрткой выбора.

«Способ доставки»

В способе доставки добавить:

При выборе способе доставки: Иерархия строк по нумерации от меньшего к большему (сверху вниз)

0. Самовывоз; ФИО, Телефон, E-mail

1. Доставка по городу; добавить ФИО, Телефон, E-mail, город, улица, номер дома, квартира

2. Доставка по России; добавить транспортная компания, ФИО, Телефон, E-mail, город, улица, номер дома, квартира, Паспортные данные: ФИО, серия, номер, кем выдан, дата выдачи.

3. Доставка за рубеж; добавить транспортная компания, ФИО, Телефон, E-mail, город, улица, номер дома, квартира, Паспортные данные: ФИО, серия, номер, кем выдан, дата выдачи.

«Способ оплаты»: Иерархия строк по нумерации от меньшего к большему (сверху вниз)

3. Добавить Оплата банковской картой (в офисе)

4. Добавить Оплата банковской картой (онлайн) — (при выборе этой кнопки, клиент переходит на страницу онлайн эквайринга после того, как он нажмет кнопку «отправить»)

1. Исправить «Наличными»- Оплата наличными в офисе

2. Добавить Оплата наличными курьеру

5. Исправить «Банковским переводом»- Оплата банковским переводом---( при выборе этой кнопки, клиенту автоматически предлагается заполнить свои контактные данные -ФИО)

6. Добавить Купить в кредит Далее Клиент нажимает на кнопку «Отправить» и переходит на веб-анкету, расположенную на сайте Банка. (см. Инструкция формирования URL)

Оформление покупки (юридическое лицо)

Добавить Название компании

Добавить Реквизиты компании (фрилансеру-сделать так что бы человек смог прикрепить файл с реквизитами прим. Word, Exel и т.д)

Добавить Контактное лицо

Добавить Телефон

Добавить E-mail

MODX
10 лет назад
autogen
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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