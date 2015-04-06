Нужна наглядная динамика строительства

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка136 просмотров

CMS: Joomla 2.5

Одна из важных составляющих при оценке любого жилого комплекса - динамика строительства.

Задача:

Нужно наглядно показать темпы строительства. В этот же раздел нужно добавить фото с коммуникациями. Помимо этого должна быть возможность текстового комментирования администрирования. Допустим написать: "Происходит бурение второй скважины".

Что имеем:

Ссылка на текущее отображения хода строительства находится в файле.

Joomla
10 лет назад
MostWanted3
Артур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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