Сделать каталог программ, подключить к блогу на Wordpress

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  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки188 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать каталог программ на основе партнерской программы магазина программного обеспечения. Дается xml-файл с программным обеспечением, загружается в базу с помощью скрипта, настраивается автоматическое обновление (есть инструкции в приложенных файлах и сам xml).

Нужно к рабочему блогу на worpress сделать каталог программного обеспечения на основе этого xml, установить все на хостинг.

Если есть вопросы, пишите. Также указывайте цену за работу. Прикрепляю скрипт загрузки и xml.

WordPress
10 лет назад
Vladimir_ZH
Владимир 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
10 лет назад
$50
7 дней
Рекомендую к сотрудничеству Александра. Понял задачу из моего скудного описания и реализовал её.
Отличный заказчик. Оплата в срок. Адекватный в общении.

Заявки фрилансеров

alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
10 лет назад