Сделать каталог программ, подключить к блогу на Wordpress

Здравствуйте, нужно сделать каталог программ на основе партнерской программы магазина программного обеспечения. Дается xml-файл с программным обеспечением, загружается в базу с помощью скрипта, настраивается автоматическое обновление (есть инструкции в приложенных файлах и сам xml).

Нужно к рабочему блогу на worpress сделать каталог программного обеспечения на основе этого xml, установить все на хостинг.

Если есть вопросы, пишите. Также указывайте цену за работу. Прикрепляю скрипт загрузки и xml.