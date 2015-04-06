Доработка PHP сайта по товарно-финансовому учету и CRM.

Требуется доработать PHP сайт по ведению накладных, платежек и тд. и CRM по работе с клиентами. Для доработки необходимо сделать копию на новую площадку (мы предоставим), после тестирования и утверждения доработок, обновлять рабочую версию сайта. Среди доработок как исправление нынешних функций так и добавление новых.

Претендентам вышлю более подробную информацию.