Доработка PHP сайта по товарно-финансовому учету и CRM.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется доработать PHP сайт по ведению накладных, платежек и тд. и CRM по работе с клиентами. Для доработки необходимо сделать копию на новую площадку (мы предоставим), после тестирования и утверждения доработок, обновлять рабочую версию сайта. Среди доработок как исправление нынешних функций так и добавление новых.

Претендентам вышлю более подробную информацию.

PHP
10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров