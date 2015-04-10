Полечить сайты

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок195 просмотров

на хостинге 6 сайтов все заражены вирусами, нужно вылечить, найти уязвимость ( все сайты на WP и Joomla). С одного из сайтов идёт спам рассылка.

На одном из сайтов пропала менюшка в админке после неудачного лечения (juumla), если сможете вылечить, будет хорошо.

бюджет 4000руб.

JoomlaWordPress
10 лет назад
gagarinc
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Сергей прекрасный исполнитель, работает оперативно, объясняет что да как, за свою работу полностью отвечает. В общем сотрудничеством доволен, будем дальше работать. Рекомендую
Спасибо за проект. Руслан, очень хороший заказчик, предлагал произвести предоплату, но по моим убеждениям оплата была только по факту.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад