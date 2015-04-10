Мне один вебмастер делал сайт pomoschnic.ru/. Загрузил один магазин и исчез с концами. Нужно магазинов 10-20 шт. Все товары в поисковике должны быть партнерские. На сайтах, с которых я беру пример( chinaprices.ru/ , ...
Полечить сайты
на хостинге 6 сайтов все заражены вирусами, нужно вылечить, найти уязвимость ( все сайты на WP и Joomla). С одного из сайтов идёт спам рассылка.
На одном из сайтов пропала менюшка в админке после неудачного лечения (juumla), если сможете вылечить, будет хорошо.
бюджет 4000руб.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте,необходимо по существующему сайту на джумле реализовать 3 не сложных доработки. 1) Добавление блока телефона доверия 2) Создание странички журнала,с формой отправки данных на подписку. (Деление по городам как на скрине не ...Завершен10 лет назад
Добрый день. Мне нужно сделать одну страничку, на которой люди будут вводить в поле (инпут) код, нажимать кнопку ПРОВЕРИТЬ и будет проверяться правильность введенного кода. Если ОК, то выводится некий текст, если ...Завершен10 лет назад
- $200
Описание проекта в документе https://docs.google.com/document/d/13IUZmN_MrNgkEJrVBdp1_7uV2omjnG9qBv_PnBx61aM/edit Нужно только программирование, сверстанный макет будет предоставлен. Предпочитаемые технология: Python(Flask/Django), PostgreSql Жду Ваших предложения и Ваши оценки по бюджету.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Установить лого на сайт задание в приложение доступы предоставлю исполнителю которого выберу от вас жду адекватные сроки и бюджет так как работы на 3 минуткиВеб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Есть сайт, без движка, без БД, простой html + css. Нужно подключить прием платежей LiqPay. Простая кнопка не подходит, нужно чтобы клиент отправлял свой e-mail + фамилию_имя. Нужно сделать простую html-форму с вышеуказанными полями. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Для интернет-магазина на opencart 1.5.6 надо написать модуль выборки товаров. В магазине порядка 2000 товаров с опциями. Нужен модуль для быстрого подбора товара по этим опциям. ajax вывод товаров, подбор ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Надо сделать форму через компонент RSFOrm joomla 3 идентично примеруВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать скрипт для трансляции новостей с сайта в группу в Одноклассниках. Новости включают в себя: заголовок, картинка, текст. Желателен скрипт на python (другие решения рассматриваются с точки зрения интеграции ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $7
Для магазина на Opencart 2.0 нужен обратный отсчета до определенного события, не путать с акциями на товары. Вывод на главной странице таймера и названия события. Например: До нового года осталось - 269 днейВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад