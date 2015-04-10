Полечить сайты

на хостинге 6 сайтов все заражены вирусами, нужно вылечить, найти уязвимость ( все сайты на WP и Joomla). С одного из сайтов идёт спам рассылка.

На одном из сайтов пропала менюшка в админке после неудачного лечения (juumla), если сможете вылечить, будет хорошо.

бюджет 4000руб.