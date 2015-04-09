Подключить прием платежей LiqPay

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки211 просмотров

Есть сайт, без движка, без БД, простой html + css. Нужно подключить прием платежей LiqPay. Простая кнопка не подходит, нужно чтобы клиент отправлял свой e-mail + фамилию_имя. Нужно сделать простую html-форму с вышеуказанными полями.

До этого была форма оплаты ЮПей с нужными данными.

CSSHTML
10 лет назад
zr-inform
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$30
1 день
В режиме онлайн уточнили детали ТЗ, оговорили возможные варианты решения, нашли оптимальный вариант. По ходу тестирования быстро дополнили форму отчетности нужными опциями. Все сделано в кратчайшие сроки и за разумную цену. Будем сотрудничать и в будущем. Можно смело доверить и более серьезные задания.
Побільше б таких замовників - чітка постановка задачі, постійний звязок та своечасна оплата. Будемо раді подальшій співпраці.

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад