Есть сайт, без движка, без БД, простой html + css. Нужно подключить прием платежей LiqPay. Простая кнопка не подходит, нужно чтобы клиент отправлял свой e-mail + фамилию_имя. Нужно сделать простую html-форму с вышеуказанными полями.

До этого была форма оплаты ЮПей с нужными данными.