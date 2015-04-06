Скопировать калькулятор на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок110 просмотров

Необходимо скопировать простой калькулятор, и поставить его на сайт WP. Оставляйте заявки кто готов приступить прямо сейчас. Задание срочное. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров