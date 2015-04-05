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Webassyst написание плагина
Профи в webassyst написание плагина для расчета данных.
Плагин не простой, знание webassyst обязательно.
Снабжу необходимыми материалами и толковым объяснением.
Заявки фрилансеров
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