Плагин вордпресс - похожие статьи

Плагин, выводящий рандомно блок статей с картинками (http://SSMaker.ru/2c7efd04/) со ссылками на другие сайты.

1. в админке одного сайта (или БД) задается 20-50 объявлений (фото + урл + заголовок)

2. в сторонних сайтах сетки ставится код в сингл-пост (если надо и подгружаются все картики для этого блока)

3. в сторонних сайтах выводится по 8 объявлений из этих 20-50 (рандомно при каждой загрузке страницы)

4. в админке основного сайта (или БД) ведется статистика переходов по каждому объявлению

5. в виджете сайтбара также сделать вывод 4-6 объявлений.