Плагин вордпресс - похожие статьи

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки113 просмотров

Плагин, выводящий рандомно блок статей с картинками (http://SSMaker.ru/2c7efd04/) со ссылками на другие сайты.

1. в админке одного сайта (или БД) задается 20-50 объявлений (фото + урл + заголовок)

2. в сторонних сайтах сетки ставится код в сингл-пост (если надо и подгружаются все картики для этого блока)

3. в сторонних сайтах выводится по 8 объявлений из этих 20-50 (рандомно при каждой загрузке страницы)

4. в админке основного сайта (или БД) ведется статистика переходов по каждому объявлению

5. в виджете сайтбара также сделать вывод 4-6 объявлений.

WordPress
10 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров

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