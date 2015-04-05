Сделать Онлайн Радио

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки130 просмотров

Требуется сделать Онлайн Радио. За основу берем готовую библиотеку тут: http://habrahabr.ru/post/240819/

Исходники есть в конце статьи. Нужно прикрутить базу со станциями. Пример есть тут: http://vk.com/app2462

Нужно чтобы все станции работали через Эквалайзер на JavaScript + прикрутить визуальный графический эквалайзер + вывод трека + отображение буферизации + найти трек в соц сетях. Подробнее в скрине.

JavaScript
10 лет назад
Vplen
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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