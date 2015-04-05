Верстка уже готова, требуется натянуть на БИТРИКС. Более конкретное ТЗ предоставлю
Сделать Онлайн Радио
Требуется сделать Онлайн Радио. За основу берем готовую библиотеку тут: http://habrahabr.ru/post/240819/
Исходники есть в конце статьи. Нужно прикрутить базу со станциями. Пример есть тут: http://vk.com/app2462
Нужно чтобы все станции работали через Эквалайзер на JavaScript + прикрутить визуальный графический эквалайзер + вывод трека + отображение буферизации + найти трек в соц сетях. Подробнее в скрине.
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