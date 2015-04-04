по скрипту на iMacros, дополнение к FireFox Вот макрос для заполнения форм на сайте магазина, данные берутся из внешнего файла 123.csv (файл во вложении) создается новая запись, ...
Натяжка на Битрикс
Верстка уже готова, требуется натянуть на БИТРИКС.
Более конкретное ТЗ предоставлю
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