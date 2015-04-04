Натяжка на Битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок183 просмотра

Верстка уже готова, требуется натянуть на БИТРИКС.

Более конкретное ТЗ предоставлю

10 лет назад
nikitovskiy
Никита 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров