Установить на наш хостинг ваш скрипт сайта по недвижимости

Мне нужно установить недорогой произвольный скрипт сайта на тематику недвижимости, отвечающий следующим категориям:

- контент на сайте автообновляемый за счет парсеров

- достаточно просто установить на произвольный хостинг и домен

- приличный внешний вид

- возможность вставлять в страницы сайта произвольные виджеты, не обязательно через админку

- скрипт также может быть на сетку ГС, если они по внешнему виду, по структуре странице, и по контенту отличаются друг от друга.

Важно, чтобы у вас уже был опыт работы с таким скриптом сайта недвижимости, необходима его качественная демонстрация.

Рассмотрю различные варианты.