Нужно сделать фильтр по ТЗ на Joomla с нуля или продолжить разработку фильтра за программистом, который не смог закончить проект. Работа его выполнена на 50%. Версия Joomla 1.5 Оплата по факту ...
Установить на наш хостинг ваш скрипт сайта по недвижимости
Мне нужно установить недорогой произвольный скрипт сайта на тематику недвижимости, отвечающий следующим категориям:
- контент на сайте автообновляемый за счет парсеров
- достаточно просто установить на произвольный хостинг и домен
- приличный внешний вид
- возможность вставлять в страницы сайта произвольные виджеты, не обязательно через админку
- скрипт также может быть на сетку ГС, если они по внешнему виду, по структуре странице, и по контенту отличаются друг от друга.
Важно, чтобы у вас уже был опыт работы с таким скриптом сайта недвижимости, необходима его качественная демонстрация.
Рассмотрю различные варианты.
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