Необходимо разработать калькулятор для сайта (Joomla). Требуется суммировать стоимость услуг. А-ля IPrice Calculator. Итог в виде суммы с умножением на коэффициент. Реализация в виде компонента. Если есть уточняющие вопросы - задавайте.
Переделать скрипт.
Есть файлик, там есть функции, нужно выдернуть оттуда и написать дешефровщик текста, работа на 10–15 минут.
Оплата работы после проверки на работоспособность.
Работа быстрая, и не нужны особые знания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть доступ к айпи камере HIPCAM вида http://айпи/cn/index.asp логин и пароль. Сжатие h.264 Нужно вывести на сайте на удаленном сервер с нее видео. Количество одновременных просмотров предполагается не больше 5-8 одновременно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток!! Помогите сделать редирект для сайта. Смысл в чем. Я хочу чтобы все люди которые приходят с айпи который начинается с 66 и 89 видели обычный сайт, а все остальные редиректились на другой. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $70
Добрый вечер, разработчики! Необходим сайт-визитка по тематике "строительство заборов". Предыдущий исполнитель НЕ ДОДЕЛАЛ свою работу и исчез с предоплатой, сказав: "я улетел и меня долго не будет в оффлайне". ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Есть такая задача. Есть 100 сайтов, есть баннера. Необходимо, чтобы каждый баннер выводился и подключался в определенное время. Как это можно организовать? ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Ищу специалиста с опытом создания конструкторов для печати онлайн. Разрабатывается сервис где человек может загрузить свои фотографии, выбрать на чем он хочет напечатать, посмотреть как это все будет смотреться в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен скрипт, который будет скачивать видео с ютуб согласно списку запросов. 1. Запросы задаются в текстовом файле - 1 запрос 1 строка 2. Задается минимальное количество просмотров ролика, который добавляется в задание для ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Надо сделать структуру каталогов и меню, чтобы для каждой страницы была только одна ссылка. При этом все должно быть адекватно с точки зрения юзабилити, логики и SEO. Например: – Убрать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт написанный на данном фреймворке, нужно понять где в коде начисляются баллы автору статей и где начисляются баллы за привлеченных рефераловВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
На сайте есть шапка и при переходе из рекламы Яндекса (Яндекс.Директ) заменять шапку на yandex.png, а при переходе из рекламы гугла (Google.Adwords) на google.png. Цель в Яндекс.Метрике настроена. Директория: templates/traction/index.php Оплата: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад