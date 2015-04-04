Переделать скрипт.

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Есть файлик, там есть функции, нужно выдернуть оттуда и написать дешефровщик текста, работа на 10–15 минут.

Оплата работы после проверки на работоспособность.

Работа быстрая, и не нужны особые знания.

10 лет назад
rootupc
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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