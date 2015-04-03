Вывести ip камеру на сайте

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Закрыт2 заявки95 просмотров

Есть доступ к айпи камере HIPCAM вида http://айпи/cn/index.asp логин и пароль. Сжатие h.264 Нужно вывести на сайте на удаленном сервер с нее видео. Количество одновременных просмотров предполагается не больше 5-8 одновременно.

10 лет назад
seorank
Михаил 
42 года
19 лет в сервисе
Была
9 дней назад

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Нет заявок фрилансеров