Добрый вечер, разработчики! Необходим сайт-визитка по тематике "строительство заборов". Предыдущий исполнитель НЕ ДОДЕЛАЛ свою работу и исчез с предоплатой, сказав: "я улетел и меня долго не будет в оффлайне". ...
Помогите сделать редирект!
Доброго времени суток!! Помогите сделать редирект для сайта. Смысл в чем. Я хочу чтобы все люди которые приходят с айпи который начинается с 66 и 89 видели обычный сайт, а все остальные редиректились на другой. Для одного айпи у меня это было прописано с помощью RewriteCond %{REMOTE_ADDR}, как сделать для двух не пойму. Если ктото поможет за небольшую плату буду очень признателен. Заранее благодарю!
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