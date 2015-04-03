Доброго времени суток!! Помогите сделать редирект для сайта. Смысл в чем. Я хочу чтобы все люди которые приходят с айпи который начинается с 66 и 89 видели обычный сайт, а все остальные редиректились на другой. Для одного айпи у меня это было прописано с помощью RewriteCond %{REMOTE_ADDR}, как сделать для двух не пойму. Если ктото поможет за небольшую плату буду очень признателен. Заранее благодарю!