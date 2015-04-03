Организация размещения баннеров на сайте

Доброго времени суток.

Есть такая задача.

Есть 100 сайтов, есть баннера.

Необходимо, чтобы каждый баннер выводился и подключался в определенное время.

Как это можно организовать?

Не знаю в ту ли категорию определил проект, но очень важная задача.

Также если есть вариант, то в идеале было бы как-то это автоматизировать, то есть, если появляются новые баннера, то чтобы они заводились в систему и работали по тому же принципу.

Выслушаю все предложения. Можете писать в личку, как вы видите решение этой задачи.