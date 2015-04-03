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Организация размещения баннеров на сайте
Доброго времени суток.
Есть такая задача.
Есть 100 сайтов, есть баннера.
Необходимо, чтобы каждый баннер выводился и подключался в определенное время.
Как это можно организовать?
Не знаю в ту ли категорию определил проект, но очень важная задача.
Также если есть вариант, то в идеале было бы как-то это автоматизировать, то есть, если появляются новые баннера, то чтобы они заводились в систему и работали по тому же принципу.
Выслушаю все предложения. Можете писать в личку, как вы видите решение этой задачи.
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