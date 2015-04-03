Нужна помощь с сайтом на codeigniter

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки147 просмотров

Есть сайт написанный на данном фреймворке, нужно понять где в коде начисляются баллы автору статей и где начисляются баллы за привлеченных рефералов

CodeIgniter
10 лет назад
ILya_K
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров