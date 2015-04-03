Корректировать форму подачи объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Требуется специалист, с навыками PHP и Smarty.

Необходимо вынести некоторые поправки в форму подачи объявлений.

http://nd26.ru/add/

А именно - надо категорию разбить под категории, как тут реализовано:

http://s018.radikal.ru/i510/1504/bd/31ad7920732d.jpg

А также, площадь делать так: (на красную отметку не обратить внимание)

http://s011.radikal.ru/i317/1503/3e/1fdcf7f974fc.jpg

P.S. Все это уже было реализовано, но из за неправильных связок , после обновления все это слетело и стало по умолчанию как был до этого.

Цена вопроса - 300 рублей.

PHP
10 лет назад
krec26
Олег 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
26 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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