Добрый день. Необходимо написать парсер для автоматической покупки ЖД билетов на http://booking.uz.gov.ua/ru/ , или подключение к API системы. Технологии реализации не имеют значения. Главное выполнения условий : это по условиям фильтра бронировка ...
Корректировать форму подачи объявлений
Требуется специалист, с навыками PHP и Smarty.
Необходимо вынести некоторые поправки в форму подачи объявлений.
А именно - надо категорию разбить под категории, как тут реализовано:
http://s018.radikal.ru/i510/1504/bd/31ad7920732d.jpg
А также, площадь делать так: (на красную отметку не обратить внимание)
http://s011.radikal.ru/i317/1503/3e/1fdcf7f974fc.jpg
P.S. Все это уже было реализовано, но из за неправильных связок , после обновления все это слетело и стало по умолчанию как был до этого.
Цена вопроса - 300 рублей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Имеется сайт на Bitrix, для него нужен калькулятор, способный рассчитать стоимость работ примерно такой как на вот этом сайте - http://ru-cafe.ru/bagetnyi-calculator/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNDA0NDA5OzE1MDQ1OTc5NTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5849003379401154219. Что нам нужно от этого калькулятора: - Онлайн подсчет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Готовый PHP скрипт перестал работать. Скрипт очень маленький В скрипте: - Функция упрощающая post запрос через curl - Функция установки IP - перестала работать Функция ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Разработка новых игровых приложений для мобильных платформ и поддержка существующих Реализация клиент-серверного взаимодействия Реализация механики интерфейсаЗакрыт10 лет назад
Сайт i-svadba.ru Требуется внести правки (рекомендации СЕО специалиста) Они в приложении. Движок HOST CMS Бюджет по договоренности. Делайте сразу предложения по срокам и ...Закрыт10 лет назад
Добрый день, нужен исполнитель для доработки сайта, скрипт купли-продажи трафика, написан на php, нужны мелкие доработки, за каждую доработку буду платить отдельно, вот сам сайт gradeclick.ru, к примеру задание номер один, в панели вебмастера не ...Закрыт10 лет назад
надо активировать дле 10,4 на 6 ти доменах не знаю как это делать хочется. чтобы все порешалиЗакрыт10 лет назад
Есть форма обратной связи: http://airports.by/forma/index.php Работа формы стостоит из двух файлов: index.php и send.php плюс служебные файлы 1) нужно сделать так чтобы форма коректно работала в кодировке windows-1251 и отправляла в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо переделать, исправить, добавить некоторый функционал на сайте, сделанном на Zend frameworks.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания занимается бурением скважин на воду и прочими сопутствующими услугами. Необходимо настроить модуль "Универсальный калькулятор ПРО" на основании приложенного Т.З. Калькулятор поддерживает весь функционал. Возможно потребуется что-то немного подредактировать. ...Закрыт10 лет назад