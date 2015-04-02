надо активировать дле 10,4 на 6 ти доменах не знаю как это делать хочется. чтобы все порешали
Доработоки сайта
Добрый день, нужен исполнитель для доработки сайта, скрипт купли-продажи трафика, написан на php, нужны мелкие доработки, за каждую доработку буду платить отдельно, вот сам сайт gradeclick.ru, к примеру задание номер один, в панели вебмастера не правильно считает сделанные клики пользователями, то есть сама статистика отображается не верно (конкретно уже при выполнении задания), нужно подправить, ну и следующие задания в таком же роде, жду предложений, спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть форма обратной связи: http://airports.by/forma/index.php Работа формы стостоит из двух файлов: index.php и send.php плюс служебные файлы 1) нужно сделать так чтобы форма коректно работала в кодировке windows-1251 и отправляла в ...Завершен10 лет назад
Необходимо переделать, исправить, добавить некоторый функционал на сайте, сделанном на Zend frameworks.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Компания занимается бурением скважин на воду и прочими сопутствующими услугами. Необходимо настроить модуль "Универсальный калькулятор ПРО" на основании приложенного Т.З. Калькулятор поддерживает весь функционал. Возможно потребуется что-то немного подредактировать. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется разработчик Yii framework с опытом работы, для завершения разработки сайта. Сайт готов на 80%, необходимо доделать админ часть и подчистить код. Оплата ЯД в рублях.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо настроить корректную работу древней кодировки cp1251 на Joomla 1.0 на виртуальном хостинге.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
доброго дня! требуется правка шаблона сайта на вебассист. Убрать номера телефонов. Заменить логотип. Сделать одну из внутренних - главной. оплата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется универсальный js-скрипт под любой движек сайта, который будет выводить окно по центру сайта тех размеров, которые я укажу. Также если окно не закрыли, оно должно двигаться при прокрутке по центру вверх ...Завершен10 лет назад
На хостинге есть 4 сайта взломаны. Хостер прислал список завирусованных файлов, нужно сделать чистку! Указывайте цену!Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, установил шаблон, а в нем есть ссылка на сайт, ее нужно убрать, но она как-то закодирована или спрятана. Цена договорная.Завершен10 лет назад