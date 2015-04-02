Доработоки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка108 просмотров

Добрый день, нужен исполнитель для доработки сайта, скрипт купли-продажи трафика, написан на php, нужны мелкие доработки, за каждую доработку буду платить отдельно, вот сам сайт gradeclick.ru, к примеру задание номер один, в панели вебмастера не правильно считает сделанные клики пользователями, то есть сама статистика отображается не верно (конкретно уже при выполнении задания), нужно подправить, ну и следующие задания в таком же роде, жду предложений, спасибо.

PHP
10 лет назад
dryzi
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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