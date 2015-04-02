Надо настроить корректную работу древней кодировки cp1251 на Joomla 1.0 на виртуальном хостинге.
Доделать сайт на Yii
Требуется разработчик Yii framework с опытом работы, для завершения разработки сайта. Сайт готов на 80%, необходимо доделать админ часть и подчистить код.
Оплата ЯД в рублях.
Заявки фрилансеров
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