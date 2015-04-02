Доделать сайт на Yii

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Закрыт5 заявок157 просмотров

Требуется разработчик Yii framework с опытом работы, для завершения разработки сайта. Сайт готов на 80%, необходимо доделать админ часть и подчистить код.

Оплата ЯД в рублях.

Yii
10 лет назад
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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