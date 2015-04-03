Нужно убрать внешнюю ссылку из сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен12 заявок167 просмотров

Здравствуйте, установил шаблон, а в нем есть ссылка на сайт, ее нужно убрать, но она как-то закодирована или спрятана. Цена договорная.

10 лет назад
slcvb434
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

frontenddev
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
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frontenddev
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад