Скрипт автоматического приёма торговых предложений для Steam

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

Нужно разработать скрипт (торговый бот), который в автоматическом режиме будет отслеживать поступление торговых предложений на определённый аккаунт, проверять эти предложения на соответствие заданным заранее условиям, и в зависимости от результата проверки принимать предложения или отклонять их.

Требования к исполнителю - общее знакомство с системой обмена Steam, знание API Steam, умение выбирать оптимальную среду разработки и функционирования скриптов в соответствии с поставленными задачами.

Прошу оставлять заявки с указанием цены и сроков исполнения.

10 лет назад
Igvet
Игорь 
54 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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