Скрипт автоматического приёма торговых предложений для Steam

Нужно разработать скрипт (торговый бот), который в автоматическом режиме будет отслеживать поступление торговых предложений на определённый аккаунт, проверять эти предложения на соответствие заданным заранее условиям, и в зависимости от результата проверки принимать предложения или отклонять их.

Требования к исполнителю - общее знакомство с системой обмена Steam, знание API Steam, умение выбирать оптимальную среду разработки и функционирования скриптов в соответствии с поставленными задачами.

Прошу оставлять заявки с указанием цены и сроков исполнения.