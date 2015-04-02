Мобильная версия сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки108 просмотров

Нужна мобильная версия сайта oberteich.ru/

по аналогии m.okhtinskaya.spb.ru/

какой срок?

Нужен не простой плагин для wordpress/

WordPress
10 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров