Поставить crm-БД на сайт (ajx)

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Есть архив базы данных - системы управления, которую надо установить на сайт, на поддомен, чтобы с ней можно было работать онлайн.

Также в архиве где-то лежит сам сайт (заглушка страницы).

Нужно помочь разобраться с данными и поставить систему.

10 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

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