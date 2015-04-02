Разработка собственной CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

Консультация и разработка технического задания.

Техническое задание в разработке. Идею и суть проекта расскажу при выборе кандидата.

10 лет назад
ssharshatov
Сергей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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